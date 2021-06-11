İngiltere'de Covid-19 alarmı! Tablodaki seyir tersine döndü
İngiltere'de günlük yeni vaka sayılarındaki artış 21 Haziran'daki tam açılma sürecini tehlikeye sokuyor. 2 bine kadar düşen günlük yeni vaka sayıları son 1 haftadaki artış nedeniyle 8 binli rakamlara ulaştı. Yaşanan son gelişmeler sonrası tam açılma planının ertelenmesi bekleniyor. Peki vaka sayıları neden yükseliyor? Aşılar varyantlara karşı etkisiz mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | Ülkede halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.
SON 24 SAATTE 8 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ
Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ülkede son 24 saatte 8 bin 125 vaka görülmesiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.
DELTA VARYANTININ YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI OLDUĞU BİLDİRİLDİ
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada ilk olarak Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.
Ülkede yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını Delta varyantı oluşturuyor.
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