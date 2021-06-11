11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'de Covid-19 alarmı! Tablodaki seyir tersine döndü

İngiltere'de Covid-19 alarmı! Tablodaki seyir tersine döndü

'de günlük yeni vaka sayılarındaki artış 21 Haziran'daki tam açılma sürecini tehlikeye sokuyor. 2 bine kadar düşen günlük yeni vaka sayıları son 1 haftadaki artış nedeniyle 8 binli rakamlara ulaştı. Yaşanan son gelişmeler sonrası tam açılma planının ertelenmesi bekleniyor. Peki vaka sayıları neden yükseliyor? Aşılar varyantlara karşı etkisiz mi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
ABONE OL
İngiltere'de Covid-19 alarmı! Tablodaki seyir tersine döndü

SON DAKİKA HABERİ | Ülkede halk sağlığı yetkilileri, 21 Haziran'da son Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasının "geriye gidişi durdurmak" için ertelenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

SON 24 SAATTE 8 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Yetkililer, tedbirlerin tamamen kaldırılmasının hastane başvurularında artış riski oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu. Ülkede son 24 saatte 8 bin 125 vaka görülmesiyle 26 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

DELTA VARYANTININ YÜZDE 60 DAHA BULAŞICI OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada ilk olarak 'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu bildirildi.

Ülkede yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 90'ından fazlasını varyantı oluşturuyor.

Vefat sayılarında umutlandıran düşüş! VEFAT SAYILARINDA UMUTLANDIRAN DÜŞÜŞ!

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA