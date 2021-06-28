Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son haliyle görenleri şoke etti! Halk ağlıyor

KİM HAKKINDAKİ SÖYLENTİLER

Kuzey Kore lideri Kim hakkında, geçen yıl "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan 2020'de kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.