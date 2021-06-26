26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'de korkunç kaza! Sıcak hava balonu düştü: 4 ölü

Son dakika: ABD'de korkunç kaza! Sıcak hava balonu düştü: 4 ölü

Son dakika... ABD'nin New Mexico eyaletinde, turistleri gezdiren bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
ABONE OL
Son dakika: ABD'de korkunç kaza! Sıcak hava balonu düştü: 4 ölü

New Mexico'nun en büyük şehri olan Albuquerque'da, gökkuşağı renkli balonun elektrik hatlarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Polis sözcüsü Gilbert Gallegos, şehrin batı yakasında sabah erken saatlerde yaşanan kazada balon pilotunun da hayatını kaybedenler arasında olduğunu açıklarken, isimler konusunda bilgi vermedi.

Gallegos, 13 bin eve elektrik sağlayan yüksek gerilim hattı tellerine dolanan balonun bir süre sonra bir evin çatısına, turistlerin bindiği tekne kısmının ise şehrin bir sokağına düştüğünü kaydetti.

AB ülkesinden kritik adım! Kapalı yerlerde maske takılmayacak AB ÜLKESİNDEN KRİTİK ADIM! KAPALI YERLERDE MASKE TAKILMAYACAK
İtalya'da günlük vaka sayısı binin altına geriledi İTALYA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI BİNİN ALTINA GERİLEDİ
Almanya'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var ALMANYA'DA SALDIRI: ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Almanya'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA