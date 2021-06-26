Son dakika: ABD'de korkunç kaza! Sıcak hava balonu düştü: 4 ölü

Gallegos, 13 bin eve elektrik sağlayan yüksek gerilim hattı tellerine dolanan balonun bir süre sonra bir evin çatısına, turistlerin bindiği tekne kısmının ise şehrin bir sokağına düştüğünü kaydetti.

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