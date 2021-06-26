İtalya’da umut veren tablo: Son 24 saatte 838 yeni vaka
İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 838 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 256 bin 451’e yükseldi. Öte yandan İtalya'da bugüne kadar 49 milyon 163 bin 396 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 420 bin 401kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyretmeye devam ediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 224 bin 493 korona virüs testi yapıldığı ve 838 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 257 bin 458'e ulaştığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 40 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 418'e yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 301 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 57 bin 732 olduğunu belirtti.
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 8 kişi azalarak 298'e geriledi.
İtalya'da bugüne kadar 49 milyon 163 bin 396 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 420 bin 401kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.
Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılacak.
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