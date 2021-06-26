İtalya’da umut veren tablo: Son 24 saatte 838 yeni vaka

İtalya'da bugüne kadar 49 milyon 163 bin 396 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 17 milyon 420 bin 401kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.





Öte yandan İtalya'da ülkede beyaz (düşük riskli) bölgelerde açık havada maske zorunluluğu 28 Haziran'da kaldırılacak.