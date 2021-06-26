Son dakika: Hollanda'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı | Hollanda'da nerelerde maske zorunlu?

Buna göre kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ve evlere alınabilecek misafir ve dışarda bir araya gelme sayısında sınır kalktı.

HOLLANDA'DA NERELERDE MASKE ZORUNLU?

Sosyal mesafenin korunamadığı toplu taşıma araçları, havalimanı, uçak ve ortaokullarda ise maske takılmasına devam edilecek.