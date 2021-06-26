Danışmanı Gina Coladangelo öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti

NE OLMUŞTU?

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre 42 yaşındaki Hancock, başdanışmanı, 43 yaşındaki Gina Coladangelo ile yasak bir aşka yelken açtı. İkili, Sağlık Bakanlığı koridorlarında gizlice öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı.

Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor. Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.