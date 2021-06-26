Danışmanı Gina Coladangelo öpüşürken görüntüleri ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti. Hancock "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayalkırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisi gibi evli olan danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması ile sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
BORIS JOHNSON AFFETMİŞTİ
Boris Johnson danışmanıyla samimi fotoğrafları yayınlanan Sağlık Bakanı'nın özrünü kabul ettiğini ve konunun kapandığını ifade etmişti.
SOSYAL MESAFE KURALLARINI İHLAL ETTİĞİMİ KABUL EDİYORUM
Sağlık Bakanı Hancock yayımladığı yazılı açıklamada "Bu koşullar altında sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabulleniyorum. İnsanları hayalkırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm. Ülkeyi bu pandemiden çıkartmak üzere çalışmaya odaklanmış halde kalacağım ve bu özel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilmesine minnettar olurum" dedi.
NE OLMUŞTU?
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre 42 yaşındaki Hancock, başdanışmanı, 43 yaşındaki Gina Coladangelo ile yasak bir aşka yelken açtı. İkili, Sağlık Bakanlığı koridorlarında gizlice öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı.
Başkent Londra'da bulunan bakanlık binasında, 6 Mayıs'ta kaydedilen görüntülerde Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor. Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.
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