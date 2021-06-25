Araştırma sonucu herkesi şaşkına çevirdi! Koronavirüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor
ABD'de bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) izlerinin 20 bin yıl önceki Doğu Asya topluluklarında görüldüğü iddia edildi.
Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 20 bin yıl önce Doğu Asya'da, bugün yaşayan insanların DNA'sında evrimsel iz bırakacak kadar etkili bir Kovid-19 salgını yaşandığı belirtildi.
Araştırmada, bulguların, antik koronavirüsün söz konusu bölgede yıllarca etkili olduğunu gösterdiği ve bunun da mevcut Kovid-19 salgınının aşılama ile kontrol altına alınmadığı takdirde korkunç sonuçları olabileceğine işaret ettiği kaydedildi.
Çalışmaya öncülük eden, Arizona Üniversitesinden evrimsel biyolog David Enard, "Bu bizi endişelendirmeli.
Şu anda olan salgın, nesiller ve nesiller boyu devam ediyor olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Enard ve araştırmaya katılan diğer bilim insanlarının, mevcut koronavirüslerin genlerine bakmak yerine, virüsü taşıyan insanların DNA'sı üzerindeki etkilerini araştırdıkları ve nesiller boyunca virüslerin, insan genomunda muazzam miktarda değişime neden olduğunun tespit edildiği açıklandı.
Araştırmada, virüslerin ve insanların birbirlerine karşı geliştirdikleri mutasyonları kendilerinden sonraki nesillere aktardığına işaret edilerek, bilim insanlarının virüslerin tarihini yeniden yapılandırmak için bu genetik varyasyon kalıpları içinde insan genomunu inceledikleri vurgulandı.
Doğu Asya topluluklarında bu genlerin 42'sinin baskın bir versiyona sahip olduğunu tespit eden bilim insanlarının, bu bulguları, o bölgedeki insanların antik koronavirüslere adapte olduklarının güçlü bir işareti olarak gördükleri ifade edildi.
Araştırmada, tüm bu genlerin virüs karşıtı mutasyonlarını, 20 ila 25 bin yıl önce büyük olasılıkla birkaç yüzyıl boyunca geliştirdiği tahmininde bulunulurken, şaşırtıcı olanın ise o zamanlarda avcı-toplayıcı olan Doğu Asyalıların yoğun topluluklar halinde yaşamadıkları halde virüsün nasıl bu kadar yayıldığı sorusu olduğu aktarıldı.
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