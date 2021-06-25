Sigarayı bırakanlara para ödülü! Dünya bu kararı konuşuyor
Son dakika haberine göre; İngiltere, sigara kullanımını azaltmak için bu alışkanlığını bırakan hamile kadınlara para ödülü vermeye hazırlanıyor. Sigarayı bırakanlara 400 sterlin değerinde alışveriş kuponu verileceği belirtildi.
İngiltere, Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) almaya hazırlandığı kararı konuşuyor.
Zira kurum sigarayı bırakmaya teşvik etmek için bu yönde karar alan hamile kadınlara para ödülü vermeye hazırlanıyor.
Ancak pandemi nedeniyle bu testlere girmek istemeyenler olabileceğini göz önünde bulunduran yetkililer, test yaptırmayanlara da kuponların verilebileceğini açıkladı.
Bu proje kapsamında yapılan ankette bu yöntem ile her 1000 hamile kadının 177'si sigarayı bırakacağını söylemişti.
Proje hakkında ülke basınına açıklamalarda bulunan Dr Paul Chrisp şu ifadeleri kullandı;
'Kadınların yaklaşık yüzde 10'unun doğum sırasında sigara içtiği biliniyor ve sigara içmenin hem anneler hem de bebekler üzerindeki önemli sağlık etkileri göz önüne alındığında, bu grubu bırakmaya teşvik etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği açık.'
Konuyla ilgili yapılan açıklamada bu teşviğin 'hem etkili hem de uygun maliyetli' olduğunun altı çizildi.
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