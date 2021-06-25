Sigarayı bırakanlara para ödülü! Dünya bu kararı konuşuyor

Ancak pandemi nedeniyle bu testlere girmek istemeyenler olabileceğini göz önünde bulunduran yetkililer, test yaptırmayanlara da kuponların verilebileceğini açıkladı.

Bu proje kapsamında yapılan ankette bu yöntem ile her 1000 hamile kadının 177'si sigarayı bırakacağını söylemişti.