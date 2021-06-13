Almanya Başbakanı Merkel'den DSÖ ve Kovid-19 aşısıyla ilgili flaş sözler

G7 ülkelerinin 2022'nin sonuna kadar gelişmekte olan ülkelere toplam 2,3 milyar doz aşı dağıtmak isteğinin bir sinyal olduğuna dikkati çeken Merkel, Almanya'nın buna büyük ölçüde katkı vereceğini vurguladı.

Merkel, küresel aşı üretimine destek verilmesinin önemli olduğuna işaret ederek "Aşı üretimin sadece Avrupa veya Asya'da değil Afrika kıtasında da olmasını istiyoruz. BioNTech şirketi, bu alanda bir çalışma yapıyor. Başka şirketler de." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı, gelecekteki salgınların önlenmesi için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.