Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan skandal Türkiye açıklaması

"TÜRKİYE NATO SİLAHLARI İLE SALDIRDI" İDDİASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda aktif rol aldığını öne süren Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." ifadelerine yer verdi.

Ermenistan'ın yeni hükümetine de çağrı yapan Sarkisyan, "Dış ilişkilerde daha aktif olmalıyız" dedi.

"BİZE VERİLEN DESTEK AZALDI"

Avrupa başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna da yüklenen Sarkisyan, Ermenistan'a verilen desteğin "1990'lara göre önemli ölçüde azaldığını" ifade etti. Sarkisyan, Ermenistan'ın Avrupa ve Rusya arasında kalmak istemediğini de vurguladı.