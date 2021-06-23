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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan skandal Türkiye açıklaması

İspanyol El Pais’e konuşan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan savaş hakkında Türkiye ile ilgili skandal açıklamalarda bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan skandal Türkiye açıklaması

Azerbaycan ordusu, Eylül 2020'de Ermenistan işgalindeki topraklarını geri almak üzere askeri operasyon başlatmıştı.

44 gün süren çatışmalar neticesinde sahada bozguna uğrayan ve son çare olarak Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan, kendilerine sunulan teklifleri kabul ederek Dağlık Karabağ'ı terk etmişti.

SKANDAL SÖZLERLE TÜRKİYE HEDEF ALDI

İspanyol basınından El Pais'e açıklamalarda bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, yenilgiyi hazmedemeyerek yaşananlardan Türkiye'yi sorumlu tuttu.

Bölgede Rus barış gücünün olması gerektiğini vurgulayan Sarkisyan, "Azerbaycan'ın yeniden Türkiye ile üzerimize gelmeyeceğinin garantisini bana verebilir misiniz?" dedi.

"TÜRKİYE NATO SİLAHLARI İLE SALDIRDI" İDDİASI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda aktif rol aldığını öne süren Sarkisyan, "Türkiye, NATO silahlarını kullanarak Ermenistan halkına saldırdı." ifadelerine yer verdi.

Ermenistan'ın yeni hükümetine de çağrı yapan Sarkisyan, "Dış ilişkilerde daha aktif olmalıyız" dedi.

"BİZE VERİLEN DESTEK AZALDI"

Avrupa başta olmak üzere uluslararası kamuoyuna da yüklenen Sarkisyan, Ermenistan'a verilen desteğin "1990'lara göre önemli ölçüde azaldığını" ifade etti. Sarkisyan, Ermenistan'ın Avrupa ve Rusya arasında kalmak istemediğini de vurguladı.

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