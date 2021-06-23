23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA ­| ABD’nin başkenti Washington’da üstgeçit çöktü: 6 yaralı

SON DAKİKA ­| ABD’nin başkenti Washington’da üstgeçit çöktü: 6 yaralı

Son dakika... ABD’nin başkenti Washington DC’de üstgeçidin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Üstgeçidin çökmesi ile otoyol trafiğe kapanırken, bir kamyon ise çöken üstgeçidin altında kaldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
ABONE OL
SON DAKİKA ­| ABD’nin başkenti Washington’da üstgeçit çöktü: 6 yaralı

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Interstate 295 eyaletler arası otoyolun üzerinde bulunan üstgeçit çöktü.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Üstgeçidin çökmesi ile otoyol trafiğe kapanırken, bir kamyon ise çöken üstgeçidin altında kaldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üstgeçidin altında kalan kamyondan akaryakıt sızdığını ve durumun kontrol altına alındığını aktardı.

Üstgeçidin neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

ABDde üstgeçit çöktü: 6 yaralı ABD'DE ÜSTGEÇİT ÇÖKTÜ: 6 YARALI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA