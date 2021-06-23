Son dakika: Antivirüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü bulundu
Son dakika haberi... Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan ve İspanyol mahkemesince ABD'ye iadesi için karar çıkarılan antivirüs yazılımcısı John McAfee'nin hücresinde ölü bulunduğu bildirildi.
Yetkililer, McAfee'yi bulan güvenlik görevlilerinin ve cezaevi doktorlarının hemen müdahale ettiklerini ancak faydalı olmadığını söyledi.
McAfee'nin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da intihar olasılığı üzerinde durulduğu bilgisi paylaşıldı.
23 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA KAZANDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYORDU
İspanya'da Ulusal Mahkemenin talimatıyla 4 Ekim 2020'den bu yana Brians 2 cezaevine götürülen John McAfee, 3 Ekim'de Barselona'dan İstanbul'a gitmek üzereyken El Prat Havalimanı'nda yakalanmıştı.
ABD'de 2016-2018 döneminde 4 milyon dolardan fazla vergi kaçırmakla suçlanan 75 yaşındaki McAfee'nin, kripto para satışlarında yanıltıcı tavsiyelerde bulunarak 23 milyon dolardan fazla para kazandığı ileri sürülüyordu.
"Milyonlarca dolar vergi ödediğini ancak vergi dairesindeki yolsuzlukla ilgili şikayette bulunduğu için siyasi baskının kurbanı olduğunu" ileri süren McAfee'nin ABD'de suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alacağı iddia ediliyordu.
İspanyol mahkemesi, McAfee'nin ABD'ye iadesinden yana karar vermişti.
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