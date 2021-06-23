Son dakika: Antivirüs yazılımcısı John McAfee hücresinde ölü bulundu

"Milyonlarca dolar vergi ödediğini ancak vergi dairesindeki yolsuzlukla ilgili şikayette bulunduğu için siyasi baskının kurbanı olduğunu" ileri süren McAfee'nin ABD'de suçlu bulunması halinde azami 6 yıl hapis cezası alacağı iddia ediliyordu.

İspanyol mahkemesi, McAfee'nin ABD'ye iadesinden yana karar vermişti.