Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

Türkiye ile ilişkilerle ilgili mart ayında belirlenen şartları ele alacaklarını ifade eden Macron, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çıkarları ile Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik pozisyonları görüşeceklerini aktardı.

Macron, Rusya'ya karşı AB'nin ortak bir çizgi bulması gerektiğini kaydetti.

İki lider gerçekleştirecekleri görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, AB konuları ve ikili ilişkileri ele alacak.