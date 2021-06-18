Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel'den flaş Türkiye açıklaması
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye’nin belirli konuları birlikte şekillendirme konusunda birbirine bağımlı olduğunu söyledi.
Merkel, Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Macron ile 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konularda koordinasyon sağlamak istediklerini belirtti.
Zirvede dış politika konularında Rusya ve Türkiye ile ilişkilerin de görüşüleceğine işaret eden Merkel, hem Macron'un hem de kendisinin, NATO Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.
Büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını bildiklerini, bir taraftan görüş ayrılıklarının bulunduğunu ifade eden Merkel, "Diğer taraftan belirli konuları birlikte şekillendirmek istiyorsak birbirimize bağımlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan Merkel, bu konular arasında, göç sorununun yanı sıra Suriye ve Libya'nın geleceğine ilişkin konuları gösterdi.
Rusya ile ilişkilerin G7 Zirvesi'nde de ele alındığını anımsatan Merkel, "Rusya bizim için büyük bir sınamadır. Rusya aynı zamanda AB'nin en büyük kıta komşusudur. Hepimizin hibrit saldırılara maruz kaldığımızı tespit etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan AB'de güvenlik ve istikrar istiyorsak, Rusya ile görüşmeye devam etmeyle ilgilenmemiz lazım. Ne kadar zor olursa olsun." şeklinde konuştu.
Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini hatırlatarak, Avrupa tarafının da bunu yapmasının doğru olduğunu belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Merkel'in Türkiye ve Rusya ile ilgili söylediklerine katıldığını belirtti.
Türkiye ile ilişkilerle ilgili mart ayında belirlenen şartları ele alacaklarını ifade eden Macron, özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin çıkarları ile Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve Kafkas bölgesine ilişkin stratejik pozisyonları görüşeceklerini aktardı.
Macron, Rusya'ya karşı AB'nin ortak bir çizgi bulması gerektiğini kaydetti.
İki lider gerçekleştirecekleri görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele, AB konuları ve ikili ilişkileri ele alacak.
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