Almanya Şansölyesi Merkel'den Çin'e yeşil ışık! Bu sözler ABD'yi kızdırabilir
Son dakika haberi... NATO zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Merkel'den kafaları karıştıran Çin açıklaması geldi. Merkel bir yandan Çin'e dikkat etmek gerektiğini söylerken diğer yandan Çin'in önemli bir partner olduğunu vurguladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'in birçok konuda rakip ancak aynı zamanda birçok konuda da partner olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin'in birçok konuda rakip ancak aynı zamanda birçok konuda da partner olduğunu söyledi.
Merkel, NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, Çin'den gelebilecek olası tehditlerin reddedilemeyeceğini ancak bunların abartılmaması gerektiğini vurguladı.
Çin konusunda doğru dengenin bulunması gerektiğini ifade eden Merkel, "Çin birçok konuda rakip ancak aynı zamanda birçok konuda partnerdir." dedi.
Merkel, Çin ile Rusya arasında çok iyi ve koordineli bir iş birliğinin görüldüğünü aktardı.
Hem Rusya'nın hem de Çin'in hibrit stratejilerini takip ettiklerini ve bunları yeni zorluklar olarak gördüklerini belirten Merkel, "Bu nedenle, siyasi olarak daha da koordine olmamız önemli. Bu aynı zamanda NATO 2030 konseptinin bir parçası." diye konuştu.
Merkel, Soğuk Savaş'ın bitiminden 30 yıl sonra bile Rusya'nın NATO'yu bir ortak yerine hala rakip olarak gördüğünü ve bu konuda iki türlü yaklaşım benimsendiğini ifade ederek, "Bir yanda caydırıcılık ve savunma diğer yanda ise iletişimde kalmaya isteklilik olmalı. Siyasi görüşmeler önceliğimiz olmalı." ifadesini kullandı.
NATO'nun 7 yıl önce aldığı gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sinin savunma harcamalarına ayrılması kararına da değinen Merkel, "2024 yılına kadar yüzde 1,5'e ulaşmak istediğimizi her zaman açıkça belirttik. Galler'de şu an yüzde 1,2 civarında olduğumuzu ifade ettik. Orada 2030'a kadar yüzde 2 hedefine ulaşabileceğimizi söyledik. Ancak yüzde 2 hedefine şimdiden ulaşmış birçok ülke var. Bunu açıkça kabul etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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