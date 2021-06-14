Almanya Şansölyesi Merkel'den Çin'e yeşil ışık! Bu sözler ABD'yi kızdırabilir

Hem Rusya'nın hem de Çin'in hibrit stratejilerini takip ettiklerini ve bunları yeni zorluklar olarak gördüklerini belirten Merkel, "Bu nedenle, siyasi olarak daha da koordine olmamız önemli. Bu aynı zamanda NATO 2030 konseptinin bir parçası." diye konuştu.

Merkel, Soğuk Savaş'ın bitiminden 30 yıl sonra bile Rusya'nın NATO'yu bir ortak yerine hala rakip olarak gördüğünü ve bu konuda iki türlü yaklaşım benimsendiğini ifade ederek, "Bir yanda caydırıcılık ve savunma diğer yanda ise iletişimde kalmaya isteklilik olmalı. Siyasi görüşmeler önceliğimiz olmalı." ifadesini kullandı.