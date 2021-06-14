Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar

"BANA TEŞEKKÜR ETTİLER"

Buradaki NATO üyesi olan liderler bugün konuştuklarımızın çoğu bana teşekkür ettiler. Putin'le bir görüşme ayarladığım için. Belki 10-12 liderle görüştüm bugün. İyi bir şey yapacağımı söylediler. Onlar için hangi konuların önemli olduğunu dile getirmelerini istedim. İlginç olan şu ki, genel olarak basın onunla çok erken görüştüğümü düşünmüştü. Ama konuştuğum liderlere baktığımda öyle değildi. Herkes doğru bir zaman olduğunu söylüyordu. Bazıları tersi düşünebilir. Bir devlet başkanı bunu yapmayabilir diyebilir. Bir fikir birliği var. Bana bu toplantıyı düzenlediğim için bana teşekkür ettiler. Herhangi bir çekince görmedim.

Navalni'nin ölümü bir diğer işaret olur bizim için. Rusya'nın hiç niyeti olmadığı konusunda temel insan haklarına saygı duymak konusunda. Bu bir trajedi olur, ciddi bir acı olur. İlişkilerimize zarar verir. Hem dünyanın geri kalanıyla ilişkilerine hem de benimle ilişkilerine zarar verir.

Ben de gülüyorum. Yanıt geçmişte bence kabul ettiğim olmuştu. Bu soru bana sorulduğunda, dürüstçe cevap verdim. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum bir sonra yapacağımız toplantı konusunda.