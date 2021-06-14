Son dakika: Suudi Arabistan'dan Kabe'ye yönelik yeni karar!
Suudi Arabistan tarafından yapılan son dakika açıklamasında ülkede ikamet eden 60 bin kişinin Hac yapmalarına izin verildiği kaydedilirken, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl Hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyurmuştu.
Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiğini kaydedilmişti.
TARİHLER AÇIKLANDI
Bugün ise yeni kararlar açıklandı. Kararlar kapsamında kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahram) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmalarını için 2 tarih aralığı yayınlandı.
İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak. Bakanlık, adayların son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasını gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce Hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek" sözlerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...
- Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?
- Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...
- Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...
- Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...
- 14 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...
- Yeni iddia... Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor?
- Bekçi alımı için kritik tarih! Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaş...
- ŞOK indirimleri dolu dolu! 16 Haziran Çarşamba ŞOK aktüel kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta...
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak? 2021 AÖF yaz okulu sınavları...
- Türkiye Galler maçı ne zaman? EURO 2020 A Grubu 2. milli maç hangi gün? Maçın hakemi kim oldu?