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Son dakika: Suudi Arabistan'dan Kabe'ye yönelik yeni karar!

tarafından yapılan açıklamasında ülkede ikamet eden 60 bin kişinin Hac yapmalarına izin verildiği kaydedilirken, kadınların yanlarında erkek vasisi olmadan ibadetlerini gerçekleştirebileceği duyuruldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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Son dakika: Suudi Arabistan'dan Kabe'ye yönelik yeni karar!

Hac ve Umre Bakanlığı yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı uyguladığı tedbirlere kapsamında, bu yıl Hac izninin Covid-19 salgını nedeniyle ülkede yaşayan 60 bin kişiyle sınırlandırıldığı duyurmuştu.

Bakanlık tarafından daha önce yapılan açıklamada Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyenlerin kronik hastalığının bulunmaması, 18-65 yaş aralığında ve aşı yaptırmış olmasının gerektiğini kaydedilmişti.

TARİHLER AÇIKLANDI

Bugün ise yeni kararlar açıklandı. Kararlar kapsamında kadın hacı adayları yanlarında erkek vasisi (mahram) olmadan, Hac ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Bakanlık Hac adayların internet üzerine kayıt yapmalarını için 2 tarih aralığı yayınlandı.

İlk kayıt dönemi 13-23 Haziran tarihleri arasında, 25 Haziran'da ikinci kayıt aşaması başlayacak. Bakanlık, adayların son 5 senede Hac ibadeti gerçekleştirmemiş olmasını gerektiğini vurgularken "Yaş grupları dikkate alınarak, daha önce Hac ibadetini yerine getirmemiş başvuranlara öncelik verilecek" sözlerini kullandı.

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