Son dakika: ABD'den Afrin'deki terör saldırına kınama
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde bir hastaneye düzenlenen "barbar" saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.
"SON DAKİKA HABERİ: PKK/YPG terör örgütü unsurlarınca dün yapılan füze ve top atışları, Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin acil bölümüne isabet etti. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde bir hastaneye düzenlenen "barbar" saldırıyı güçlü bir şekilde kınadığını duyurdu.
"SALDIRI ÇOCUKLARIN ÖLÜMEN NEDEN OLDU"
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu belirtti.
"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"
Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.
Price, "Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile paylaşılmıştı." diye ekledi.
Bu saldırının Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Price, Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu.
Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı.
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