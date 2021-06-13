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Son dakika: Mehmetçik Afrin’de hastaneye saldıran terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK/YPG'nin 'de bir hastaneye düzenlediği biri bebek 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Mehmetçik, 'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Son dakika: Mehmetçik Afrin’de hastaneye saldıran terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu

Terör örgütü PKK/YPG'nin 'nin kuzeyindeki 'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi de yaralanmıştı.

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Teröristlerin Tel Rıfat bölgesinde sivillerin bulunduğu hastaneye yönelik gerçekleştirdiği saldırının detayları da ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü Afrin şehir merkezi ve Şifa Hastanesinin olduğu bölgeye ÇNRA ile 8 atış yaptı.

Sivillere yönelik saldırıların gerçekleştirildiği bölgeler hemen tespit edilerek unsurları tarafından ateş altına alındı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlar sonucunda teröristler tarafından kullanılan üç sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede gerçekleştirilen saldırılarda toplam 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.

Mehmetçik Afrin’dePKK/YPG'ye ait hedefleri vurdu MEHMETÇİK AFRİN’DEPKK/YPG'YE AİT HEDEFLERİ VURDU

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