Almanya Irak'ın Erbil şehrine gitmek isteyen PKK destekçisi gruba engel oldu

Terör örgütü PKK'ya destek için Erbil'e gitmek isteyen Almanlara, havalimanında müdahale edildi.

Alman Die Welt gazetesi, yaşananları polis raporuna dayandırarak duyurdu.

Buna göre, Almanya'da terör örgütü PKK ile kirli ilişkileri bulunan dernekler, "canlı kalkan" kampanyası başlattı.

Haziran ayı içinde insanların gruplar halinde Irak'a gitmek için yola çıkacağı belirtildi.

Ancak, Düsseldorf Havalimanı'ndan Erbil'e gitmek isteyen heyetin ülkeden çıkışına polis tarafından izin verilmedi.

GRUPTA DİKKAT ÇEKEN İSİM

Polis, aralarında Hamburg eyaleti Sol Parti Grup Eş Başkanı ve Eyalet Milletvekili Cansu Özdemir'in de bulunduğu 27 kişilik grubu, "Almanya'nın itibarı zedeleme tehlikesi" gerekçesiyle engellediğini açıkladı.

Sorgulanan bazı kişilerin yurt dışına çıkış yasağı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Die Welt gazetesi, ülkede yasaklı terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın NATO üyesi Türkiye'ye karşı olan eylemlere katılması ya da destek vermesinin Almanya'nın çıkarlarını önemli ölçüde etkileyeceği yorumuna yer verdi.

"Alman veya Avrupa vatandaşlarının çatışmaya katılması Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkileyecektir." denildi.