Son dakika: İtalya’da son 24 saatte bin 390 yeni vaka

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 2 binin altında seyrediyor.

134 BİN TEST 1390 YENİ VAKA

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 134 bin 136 korona virüs testi yapıldığı ve bin 390 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 244 bin 872'ye ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 26 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 2'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 460 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 160 bin 313 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 9 kişi azalarak 565'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 41 milyon 984 bin 164 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 14 milyon 19 bin 80 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.