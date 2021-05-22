22 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika: BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ján Kubiš Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı,  () Genel Sekreteri'nin Temsilcisi ve Başkanı 'in, 22-23 Mayıs'ta 'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ján Kubiš Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu Başkanı Ján Kubiš, Sayın Bakanımızın daveti üzerine, 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın Özel Temsilci Kubiš'i kabulünde, Libya'da Milli Birlik Hükümetinin ve siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi amacıyla uluslararası toplum tarafından atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

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