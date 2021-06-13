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Suriyeli çocuklardan Başkan Erdoğan'a mektup

ürk düşünür ve şair 'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 'nin kuzeyindeki Azez’de uçurtma festivali düzenledi. Savaş mağduru çocuklar barışa uçurtma uçururken Başkan Erdoğan'a mektup yazdı.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 13.06.2021 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021
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Suriyeli çocuklardan Başkan Erdoğan'a mektup

, büyük Türk düşünür ve şair 'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında, 'nin kuzeyindeki Azez'de uçurtma festivali düzenledi. Savaş mağduru yaklaşık yarım milyon sivilin yaşadığı Azez'deki çocuklar büyük festivalde "barış" için uçurtma uçurdu. Savaşın izlerinin silindiği şehirde iki gün sürecek festivale katılan yaklaşık 600 çocuk, şişme oyun parklarında, bilim atölyesinde ve çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Uçurtma atölyesinde yapılan Türkiye, Filistin ve "Suriye devrim bayrağı" motifli uçurtmalar çocuklar tarafından uçuruldu. Festival kapsamında Azez'de yaşayan 8 ila 12 yaş arası 500 Suriyeli çocuk, Başkan Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin terörden temizlediği ve yaklaşık 5 milyon Suriyelinin yaşadığı güvenli bölgede Türkçe eğitim için büyük bir atağa geçti. Bin 200 Suriyeli öğretmene Türkçe eğitim verilmeye başlandı. Eğitimlerini tamamlayan Suriyeli öğretmenler, öğrencilere Türkçe ders verecek.

TÜRKİYE'DEN DE DÖNÜŞLER BAŞLADI

Suriye'deki iç savaş 10 yılı geride bırakırken, Türkiye'nin terörden temizlediği Azez, , , , , El Bab gibi güvenli bölge olarak adlandırılan şehirlere dönüşler başladı. İç savaştan sırasında nüfusun 15 bine kadar düşen Azez, Türkiye'nin bölgede düzenlediği operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından güven ortamının oluşmasıyla tersine göç ile nüfusu 250 bini buldu. Hayatın normale döndüğü şehirde Türkiye'nin katkılarıyla 30 bin öğrencide eğitim hayatına geri döndü.

Yunus Emre Enstitüsü terörden temizlenen Suriye'nin Azez kentinde "Gençlik ve Uçurtma Festivali" düzenledi. İki gün süren festivale katılan 600 çocuk, şişme oyun parklarında, bilim atölyesinde ve çeşitli etkinliklerle eğlenip, uçurtmalar uçurdu. Suriyeli çocuklar, tiyatro gösterileri, konser ve çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi. Festivale katılan Azezli 8 yaşındaki , "İlk kez uçurtma uçurdum, çok mutlu oldum. Bu festival için Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Türkiye'yi çok seviyorum" derken, 10 yaşındaki Esma Ahmet ise "Oyun oynayacak yerimiz yok, sadece okulda arkadaşlarla oynuyoruz. Tiyatro izledim, uçurtma uçurdum, eğlendim, çok mutlu oldum" diye konuştu.

SURİYELİ ÖĞRETMENLERE TÜRKÇE DERS

Festival ile Suriyeli çocukların Türkiye'ye olan bağlarını güçlendirmek istediklerini söyleyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Savaşta ruhları yaralanan çocukların yaralarını iyileştirmek, yaşadıkları travmayı unutmalarına katkı sağlamak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar uçurtmalarını özgürlüğe uçurdu, hayaller kurdu. Umut aşılamak, Türkiye'ye bağını güçlendirmek istedik. Şuanda güvenli bölge dediğimiz, Türkiye'nin terörden temizlediği 5 şehirde eğiticilere yani öğretmenlere Türkçe eğitimi veriyoruz. Türkçe'nin etkili bir şekilde eğitilebilmesi ve öğretilmesi için Suriyeli bin 200 öğretmene Türkçe eğitim veriyoruz. Türkçe eğiticisi yetiştiriyoruz, kitaplarını temin ediyoruz. Bu kişilerde Suriye'de şuanda güvenli bölge dediğimiz yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı şehirlerdeki okullarda Türkçe ders veriyor. Güvenli bölgede sanat, müzik, tiyatro gibi etkinliklerimiz de var. Kültürel ve sanatsal alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Türkiye'nin sağladığı imkanlardan dolayı, buradaki çocuklar Türkiye'ye minnettarlar, bunları ifade etmek için sayın Cumhurbaşkanımıza mektuplar yazmışlar. Bizdi bu mektuplardan seçtiklerimizle Azez merkezimizde sergi açıp, halkla buluşturuyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'A 500 MEKTUP

Azez'de 8 ila 12 yaş arası 500 Suriyeli çocuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Yunus Emre Enstitüsü'nün Azez'deki merkezine ulaştırılan mektuplar tek tek okunarak, aradan seçin 10 mektup ise merkezde sergilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek mektuplarda Azezli çocukların, "Türkiye'ye sevgilerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini" yazdıkları öğrenildi.

Erdoğan'a mektup yazan çocuklardan biri olan Abdulrezzak Musa, "Ben 5 yıl Türkiye'de yaşadım. Azez güvenli bir hale gelince ailemin yanına döndüm. Türkiye'yi, çok seviyorum. Cumhurbaşkanının bizim için yaptıklarına teşekkür etmek istedim. Mektubum Cumhurbaşkanına ulaşacağı için çok mutluyum" dedi.

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