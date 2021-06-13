Suriyeli çocuklardan Başkan Erdoğan'a mektup

SURİYELİ ÖĞRETMENLERE TÜRKÇE DERS

Festival ile Suriyeli çocukların Türkiye'ye olan bağlarını güçlendirmek istediklerini söyleyen Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Savaşta ruhları yaralanan çocukların yaralarını iyileştirmek, yaşadıkları travmayı unutmalarına katkı sağlamak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Çocuklar uçurtmalarını özgürlüğe uçurdu, hayaller kurdu. Umut aşılamak, Türkiye'ye bağını güçlendirmek istedik. Şuanda güvenli bölge dediğimiz, Türkiye'nin terörden temizlediği 5 şehirde eğiticilere yani öğretmenlere Türkçe eğitimi veriyoruz. Türkçe'nin etkili bir şekilde eğitilebilmesi ve öğretilmesi için Suriyeli bin 200 öğretmene Türkçe eğitim veriyoruz. Türkçe eğiticisi yetiştiriyoruz, kitaplarını temin ediyoruz. Bu kişilerde Suriye'de şuanda güvenli bölge dediğimiz yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı şehirlerdeki okullarda Türkçe ders veriyor. Güvenli bölgede sanat, müzik, tiyatro gibi etkinliklerimiz de var. Kültürel ve sanatsal alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Türkiye'nin sağladığı imkanlardan dolayı, buradaki çocuklar Türkiye'ye minnettarlar, bunları ifade etmek için sayın Cumhurbaşkanımıza mektuplar yazmışlar. Bizdi bu mektuplardan seçtiklerimizle Azez merkezimizde sergi açıp, halkla buluşturuyoruz" diye konuştu.