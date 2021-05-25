Savaşların kaderini değiştiren Türk SİHA'ları yeni bir dönem açtı! Libya Karabağ ve terörle mücadeleye damga vurdu

Türkiye'nin Polonya ile attığı imzalar ile SİHA'lar ilk kez Avrupa semalarında uçmak için hazırlanıyor. Dünya basınında gündem olan Türk SİHA'larının başarıları manşetleri süsledi.

Övgülerin odağı olan SİHA'ların terörle mücadele, Libya ve Karabağ'da yaptıkları hatırlatıldı. Rus savunma sistemi Pantsir'i de radarı açık olmasına rağmen parçalayan Türk SİHA'ları için "Muharebe tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açtı." ifadelerine yer verildi.