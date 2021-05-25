Savaşların kaderini değiştiren Türk SİHA'ları yeni bir dönem açtı! Libya Karabağ ve terörle mücadeleye damga vurdu
Türkiye'nin tarihi değiştiren gücü SİHA'lar Avrupa semalarında uçmak için hazırlanıyor. Bugüne kadar Libya, Karabağ savaşı ve terörle mücadeledeki başarıyla dikkat çeken Türk SİHA'ları dünya devlerinin ilgi odağı oldu. Ermenistan ordusunu hezimete uğratan, Libya'daki darbe girişiminde güç dengesini değiştiren SİHA'lar için "Muharebe tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açtı." yorumu yapıldı.
Türkiye'nin Polonya ile attığı imzalar ile SİHA'lar ilk kez Avrupa semalarında uçmak için hazırlanıyor. Dünya basınında gündem olan Türk SİHA'larının başarıları manşetleri süsledi.
Övgülerin odağı olan SİHA'ların terörle mücadele, Libya ve Karabağ'da yaptıkları hatırlatıldı. Rus savunma sistemi Pantsir'i de radarı açık olmasına rağmen parçalayan Türk SİHA'ları için "Muharebe tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açtı." ifadelerine yer verildi.
ERMENİSTAN'IN SİLAHLARINI İŞLEVSİZ HALE GETİRDİ
Azerbaycan ordusu, savaş süresince Ermenistan ordusuna ait 53 tanksavar, 4 Smerç, 97 Grad, 2 Uragan ve 1 TOS çok namlulu roketatar sistemlerini imha etti. Ermenistan'a ait 7 S-300 hava savunma sistemini imha eden Azerbaycan ordusu, 1 S-300 radarı ve 2 S-300 algılama istasyonunu da kullanılamaz hale getirdi.
Ermenistan ordusuna ait uçaksavar sistemleri de savaş boyunca Azerbaycan ordusunun başlıca hedefleri arasında yer aldı. Savaş süresince Ermenistan, 1 Oborona radar istasyonu, 5 TOR, 40 OSA, 4 KUB, 1 KRUG, 14 Zastava, 2 S-125 uçaksavar füze sisteminden yoksun bırakıldı.
22 insansız hava aracı, 2 Elbrus balistik füze sistemi, 1 Toçka-U balistik füze sistemi, 5 elektronik savaş aracı, 2 R-142 komuta karargah aracı, 2 Nebo-M radar istasyonu, 7 farklı radar istasyonu, 4 elektronik savaş aracı da imha edilenler arasında yer aldı.
28 Akasiya ve Gvozdika kundağı motorlu obüs imha edilirken, bunlardan 5'i çalışır durumda ele geçirildi. Azerbaycan ordusu 315 farklı kalibreli topu imha etti, 37'sini ise ele geçirdi.
63 havan topu imha edildi, 62'si ele geçirildi. Ermeni askerler, savaş sırasında 178 el bombası fırlatıcısı ile 1380 farklı tüfeği bırakarak kaçtı. 5 tam çalışır durumdaki Şilka uçaksavar sistemi de Azerbaycan askerlerinin eline geçti.
Ermenistan ordusuna ait 287 tankı imha eden, 79 tankı ise ele geçiren Azerbaycan ordusu karşı tarafı toplam 366 tanktan mahrum bıraktı. Azerbaycan ordusu ayrıca 69 zırhlı piyade aracını imha etti, 47'sini ise ele geçirdi. 252 askeri kamyon imha edildi, 270'si ele geçirildi. Savaşta, Ermenistan ordusunun 7 komuta noktası ve 11 mühimmat deposu da imha edildi.
Azerbaycan ordusu, çatışmalar boyunca havadaki üstünlüğünü korudu. Savaş süresince Ermenistan'a ait 5 Su-25 savaş uçağı düşürüldü.
İMHA EDİLEN VE ELE GEÇİRİLEN SİLAHLARIN TUTARI 4,8 MİLYAR DOLAR
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (UNEC) araştırma görevlileri, 44 günlük savaşta Ermenistan ordusunun silah ve araç kayıplarının maddi boyutunu hesapladı. UNEC Ekonomik Araştırmalar Enstitüsünün araştırmasına göre, Ermenistan savaşta 4,8 milyar dolar değerindeki silahlarını kaybetti.
TERÖRLE MÜCADELE MİLAT OLDU
Baykar tarafından milli ve özgün tasarlanıp geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 320 bin saat başarılı uçuşu geride bıraktı.
Milli SİHA'lar, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanını da taşıyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine 2014'te giren, o tarihten bu yana yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol üstlenen ve 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA'lar, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.
Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı.
Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti.
ÖNEMLİ HAREKATLARA DAMGA VURDU
Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.
Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda da görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, "Kırmızı Liste"de aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli rol üstlendi.
Barış Pınarı Harekatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar harekat boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti.
Son olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yapan SİHA'lar birçok zırhlı araç, obüs, çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini tam isabetle vurdu. SİHA'ların harekattaki bu etkin görevi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.
Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu.
LİBYA GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRDİ
Türkiye, Hafter'in darbe girişimi karşısında Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyerek bu ülkedeki güç dengesini değiştirdi.
Hafter'in 2019'un Nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırıdaki güç dengesi Türk SİHA'ları sayesinde UMH lehine değişti.
RUS SAVUNMA SİSTEMİNİ PARÇALADI
Türk SİHA'ları Libya'da radarı aktif haldeyken Rus savunma sistemi Pantsir-1'i adeta paramparça etti. Rusya'nın ürettiği en başarılı hava savunma sistemlerinden biri olan Pantsir-1'in vurulma anları SİHA'larımızın kameralarına yansıdı.
SİHA'ların Pantsir-1'i etkisiz hale getirmesi uzun süre dünya gündeminin en önemli konuları arasında yer aldı.
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