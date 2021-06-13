Çip üretimine darbe! Dünya yeni krizin eşiğinde

Ulusal Tayvan Üniversitesinden elektrik mühendisi Jefferey Chiu, "Bir çipte milyarlarca transistör var ve tüm sinyalleri birbirine bağlamak için çok sayıda metal katmana ihtiyacımız var. Her işlem bittikten sonra yüzeyi tekrar tekrar (suyla) temizlememiz gerekiyor." dedi.

Tayvanlı yetkililer, kuraklık tedbirleri kapsamında Ada genelinde musluk suyu tedarikinde sınırlamaya gitti. TSMC halihazırda su taşımacılığı ve geri dönüşüm yöntemleriyle su kıtlığına çözüm bulmaya çalışıyor. Şirket, mevcut tedbirlerle üretimin şu ana kadar etkilenmediği bilgisini paylaştı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TAYVAN'DAKİ KURAKLIĞI ARTIRABİLİR

Uzmanlar, kuraklığın gelecekte daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Academia Sinica'dan iklim araştırmacısı Hsu Huang-hsiung, iklim değişikliği sebebiyle gelecek yıllarda Tayvan'a daha az yağış düşmesinin beklendiğine, bunun da daha ağır kuraklıklara neden olabileceğine işaret etti. Hsu, Tayvan'daki çip üretimini kuraklığın yanı sıra artan elektrik talebinden kaynaklanan kesintilerinden de olumsuz etkilediğini vurguladı ve daha fazla yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısında bulundu.