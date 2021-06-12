Son dakika: Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi için dikkat çeken yorum: Yeni bir dönemin habercisi

"BİDEN TÜRKİYE'Yİ YIPRATMAYA YÖNELİK POLİTİKA GELİŞTİRDİ"

Biden'ın seçildiğinden beri Türkiye'ye mesafeli durduğunu söyleyen Dr. Güçlüer, "ABD Dişişleri Bakanı Antony Blinken ülkemize gelmedi. Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini bile aylar sonraya erteledi. Aslında Türkiye'yi yıpratmaya yönelik bir politika izlemeye çalıştılar. Ama Türk devlet aklı, bu politikayı krize dönüştürmeyecek şekilde yönetmeyi başardı. 1 ay kadar önce ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye gelmesiyle iki ülke arasındaki sorunların konuşulacağı bir süreç başladı. Bu görüşmelerde Türkiye mutlaka uzlaşmak isteyen gerekirse milli çıkarlarından taviz verecek ülke konumunda olmadığını gösterdi. Türkiye'nin geri adım atmaması üzerine ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield apar topar Türkiye'ye geldi ve ABD'nin diyalog arayışında olduğu böylece daha net görülmüş oldu. Ve sonunda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirterek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." yönündeki açıklamalar, ilişkilerde yeni bir başlangıca işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.