ABD'den İran'a flaş uyarı! Venezuela'ya silah taşıdığı iddia edilen gemiler...

Amerikan Politico dergisine konuşan ve adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin İran'dan silah almamaları konusunda Venezuela ve Küba'yı uyardığını ifade etmişti.

Aynı haberde, Amerikan istihbaratına göre, Caracas yönetiminin geçen yıl İran'la yaptığı anlaşma doğrultusunda sipariş verdiği silahların teslimatını beklediği, bu siparişler arasında hızlı hücum botları ile bazı uzun menzilli silahların bulunduğu iddiası yer almıştı.

PRICE'A S-400 SORUSU

Öte yandan, Price, "yeni yönetimin S-400'lerin İncirlik Üssüne kaldırılması yönünde bir teklif yapıp yapmadığı" ile ilgili bir soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Price, ABD'nin S-400'lerle ilgili pozisyonunun değişmediğini, bunun ötesinde herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti ve "NATO müttefiki olarak Türkiye'nin S-400'lere sahip olmaması gerektiğini" kaydetti.