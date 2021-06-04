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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!

Genel Sekreteri , 'nin önemli bir ortak olduğunu vurgulayarak, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleden sonra da 'ın güney sınırında istikrarın sağlanması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg'in açıklamalarına damga vuran bir de "büyüklük" cümlesi yer aldı. İşte haberin ayrıntıları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, , Alman Dış İlişkiler Konseyi ve ortaklığıyla düzenlenen panele video konferans yöntemiyle katıldı.

NATO'nun 2030 vizyonunu açıklayan Stoltenberg, bir soru üzerine 'nin için önemine değindi.

Stoltenberg, şunları söyledi:

"BÜYÜKLÜĞÜNÜ FARK EDİN..."

"Turkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli. Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı zamanda ve 'ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz. Türkiye'nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi."

Türkiye'nin DEAŞ'a karşı küresel koalisyonda önemli bir rol oynadığının altını çizen Stoltenberg, "Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye ile yakından çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin aynı zamanda göçmen ve sığınmacı krizi için de kritik konumda bulunduğunu anımsattı.

NATO içerisindeki farklılıklar ve anlaşmazlıkları aşmak için 'ın önemli bir platform olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Türkiye ile arasında 'de çatışmayı önlemek için kurulan mekanizmanın bunun en önemli örneği olduğunu belirtti.

Stoltenberg, "Bu çok büyük bir şey çünkü bu tür tansiyonlar gerçekten tehlikeli durumlara ve zararlara yol açabiliyor." dedi ve son aylarda Doğu Akdeniz'de tansiyonun azalmasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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