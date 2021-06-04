NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Büyüklüğünü fark edin!

Stoltenberg, şunları söyledi:

"BÜYÜKLÜĞÜNÜ FARK EDİN..."

"Turkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu hatırlamamız önemli. Haritaya şöyle bir baktığımızda topraklarının önemini, büyüklüğünü ve aynı zamanda Irak ve Suriye'ye sınırı olan tek NATO ortağı olduğunu fark edebiliriz. Türkiye'nin altyapısı ve havaalanları DEAŞ ile mücadelede fazlasıyla önemliydi."