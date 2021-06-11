11 Haziran 2021, Cuma
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Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu’nda ABD keşif uçağına engelleme

üzerinde uçuş yapan 'ye ait keşif uçağı, sınırlarına yaklaşmasının ardından savaş uçağı tarafından engellendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.06.2021
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Rus savaş uçağından Pasifik Okyanusu’nda ABD keşif uçağına engelleme

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135W tipi stratejik keşif uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaştı.

ABD uçağının sınırlara yaklaşması üzerine Rusya'ya ait radar sistemleri devreye girdi.

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait SU-35 tipi savaş uçağı radar ikazının ardından kalkış yaparak ABD uçağına engelleme yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus uçağının ABD uçağını tanımlamasından sonra manevra yaptığını ve Rus sınırlarından uzaklaştığını aktarıldı.

Rus uçağının uzaklaştırma görevini başarıyla tamamladığı aktaran Bakanlık, Rus uçağının üsse geri döndüğünü ve ABD uçağına yapılan müdahalenin uluslararası kurallara uyguna olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

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