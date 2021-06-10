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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan NATO zirvesi mesajı: Başkan Erdoğan ile görüşeceğim

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ile zirvesinde görüşeceğini duyurdu. Macron, yaptığı açıklamada "NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz." dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan NATO zirvesi mesajı: Başkan Erdoğan ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Macron, ile zirvesinde görüşeceğini açıkladı.

Macron ve Erdoğan, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesi bir araya gelecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada "NATO içerisinde müttefikler arası ilişki önemli. Bu konuya netlik kazandırmak için Erdoğan'la zirveden önce bir araya geleceğiz." dedi.

Görüşme talebinin kimden geldiğinin sorulması üzerine talebin her iki taraftan da geldiğini belirten Macron, Doğu Akdeniz, Karabağ ve ikili ilişkiler konusunda görüşeceklerini belirtti.

Macron görüş ayrılıklarının devam ettiğini ama bunları konuşarak çözüme kavuşturabilmeyi umut ettiğini aktardı.

Macron'dan Başkan Erdoğan sözleri MACRON'DAN BAŞKAN ERDOĞAN SÖZLERİ

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