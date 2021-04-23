Son dakika: Emine Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Tek tek inceledi

Sergi, Türk kadınının sadece yüzlerce çeşit kumaşla değil, tabiatın pek çok çiçeğini, rengini duygularıyla harmanlayarak işlediği oyalarıyla, fesiyle, cepkeniyle, gömleğiyle, takılarıyla, çarpanasıyla nasıl bir sanat ve estetik anlayışı içinde yaşadığını ortaya koyuyor.

Yüzlerce parçadan oluşan tekstil ürünlerinin arasında Türkiye'nin her yöresinden gelin ve damat giysileri de dikkati çekiyor.

Ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı'nın günlük kullanım eşyalarından örneklerin de bulunduğu sergide, çerçeve, hat yazı ve ferman gibi İmparatorluğun tamamlayıcı unsurları da yer alıyor.