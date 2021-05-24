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Emine Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın eşi Agata Kornhauser ile PIKTES Ofisi'ni ziyaret etti

Başkan 'ın eşi , resmi bir ziyaret için 'de bulunan Cumhurbaşkanı 'nın eşi Agata Kornhauser Duda ile Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Ofisi'ni ziyaret etti.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Emine Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın eşi Agata Kornhauser ile PIKTES Ofisi'ni ziyaret etti

Başkan 'ın eşi Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Proje Ofisi binası önünde Kornhauser Duda'yı karşıladı. Daha sonra iki liderin eşi, Proje Ofisi'ne geçti. Burada PIKTES Direktörü tarafından Emine Erdoğan ve Kornhauser Duda'ya projeye ilişkin bir sunum yapıldı.

Sunum sırasında Emine Erdoğan, Suriyelilerin 'ye geldiklerinde onlar için oluşturulan kamplarda kaldıklarına dikkati çekerek bu kampların dünyanın en iyi kampları olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Suriyeli mültecilere yapılan yardımların hâlen sürdüğü bilgisini vererek, "Türkiye'nin Suriyeli kardeşlerimize gösterdiği dayanışma tüm dünyaya örnek oldu" dedi.

Kornhauser Duda, kendisi de eğitimci olduğu için Suriyeli çocukların eğitimlerine ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi almak istediği için PIKTES'i ziyaret ettiğini dile getirerek, sürecinde eğitim sisteminin işleyişi ve çocukların psikolojik durumlarının nasıl yönetildiğine ilişkin Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 'dan bilgi aldı.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik çalışmalarını ilgiyle dinleyen Kornhauser Duda, "Suriyeli çocuklar konusunda inanılmaz bir şekilde kısa sürede çok büyük başarı göstermişsiniz, gerçekten bu çok zor. Sadece çocuklar değil veliler de var bu yüzden çok kapsamlı bir çalışma" diye konuştu
Kornhauser Duda, 'nin Suriyeli mülteciler için söz verdiği destek ödemelerini yapıp yapmadığını da sorması üzerine, AB'nin 6 Milyar Avro taahhüdünün sadece şu ana kadar 2,7 milyar Avrosunu ödediği bilgisi verildi.

Suriyeli çocuklara verilen eğitimin gelecekleri açısından önemine de işaret eden Kornhauser Duda, "Çünkü çocuklar gelecektir. Şu an dünyanın geleceği sizin elinizde" değerlendirmesini yaptı.

Ziyaret sonunda Emine Erdoğan ve Kornhauser Duda'ya, tarafından yapılan geleneksel Türk bebekleri takdim edildi.
Daha sonra iki lider eşi Suriyeli 6. sınıf öğrencisinin yaptığı, Türkiye'nin yanlarında olduğunu anlatan resim önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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