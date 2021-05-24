Emine Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın eşi Agata Kornhauser ile PIKTES Ofisi'ni ziyaret etti

Kornhauser Duda, kendisi de eğitimci olduğu için Suriyeli çocukların eğitimlerine ilişkin çalışmalarla ilgili bilgi almak istediği için PIKTES'i ziyaret ettiğini dile getirerek, Kovid-19 salgını sürecinde eğitim sisteminin işleyişi ve çocukların psikolojik durumlarının nasıl yönetildiğine ilişkin Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'dan bilgi aldı.

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik çalışmalarını ilgiyle dinleyen Kornhauser Duda, "Suriyeli çocuklar konusunda inanılmaz bir şekilde kısa sürede çok büyük başarı göstermişsiniz, gerçekten bu çok zor. Sadece çocuklar değil veliler de var bu yüzden çok kapsamlı bir çalışma" diye konuştu

Kornhauser Duda, Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için söz verdiği destek ödemelerini yapıp yapmadığını da sorması üzerine, AB'nin 6 Milyar Avro taahhüdünün sadece şu ana kadar 2,7 milyar Avrosunu ödediği bilgisi verildi.