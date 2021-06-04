Almanya Türkiye'yi o listeden çıkardı!
Almanya koronavirüs salgını için hazırladığı yüksek riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı. Daha önce Türkiye’den PCR test sonucu olsa dahi 10 gün karantina mecburiydi ve Almanya'nın Türkiye'yi listeden çıkarması mutlulukla karşılandı.
Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.
Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Covid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.
"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu.
KARANTİNA ZORUNLULUĞU KALKTI
Böylece iki doz aşı olanlar, hastalığı atlatıp iyileşenler ve PCR testi sonucu negatif olanlar artık Almanya'da 10 gün karantinaya girmek zorunda kalmayacak.
Daha önceki "Çok yüksek riskli" statüde Türkiye'den PCR test sonucu olsa dahi 10 gün karantina mecburiydi. Ancak 5'inci günde negatif test sonucu alınınca karantina sona erdiriliyordu.
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