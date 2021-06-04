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Son dakika: ABD'den mülteciler için flaş açıklama

Son dakika haberleri... 'nin BM Daimi Temsilcisi yaptığı açıklamada, "Uluslararası STK'lar ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 04.06.2021 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021
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Son dakika: ABD'den mülteciler için flaş açıklama

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Baş Müsteşarı resmi konutunda, dün Hatay'da yaptığı ziyarete ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Dün açıklanan 200 milyondan fazla insani yardım paketinin Suriyeliler için çok önemli olduğuna vurgu yapan Thomas-Greenfield, insani yardım ulaştırmada sınır kapılarının alternatifinin olmadığını söyledi.

Cilvegözü sınır kapısının kuzeybatı Suriye'de açık tek sınır kapısı olduğunu hatırlatan Thomas-Greenfield, "Suriye'ye giden son insani sınırı kapatmanın zulmü hesaplanamaz olacak." dedi.

Thomas-Greenfield, geçmişte kapatılan sınır kapılarının açılması konusunu BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşıyacağını belirterek, "Uluslararası STK'ler ve mülteciler, bu sınır kapısından (Cilvegözü) geçiş olmazsa (mültecilerin) öleceklerini söylediler. Bu nedenle Güvenlik Konseyi'nin geri kalanını acıları durdurmak ve ihtiyaç halindeki insanlara yardım edebilmek için bu kararı yenilemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

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