Türk SİHA'larının başarısı İsviçre basınında! Övgü dolu sözler: Herkes Türk mucizesi silahları istiyor

Sahadaki bu başarı, dünyada gözlerin Türk SİHA'larına çevrilmesine neden oldu. Katar ve Ukrayna'ya ihraç edilen yerli ve milli ürünler, Azerbaycan'ın ardından Tunus'a da ihraç edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN