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Türk SİHA'larının başarısı İsviçre basınında! Övgü dolu sözler: Herkes Türk mucizesi silahları istiyor

Türk İHA/SİHA'larının başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. SİHA'ları bu kez 'de gündem oldu. İsviçre televizyonunda yayınlanan haberde, "'nin SİHA'ları hedefleri tam isabetle vuruyor" denildi. Çatışma bölgelerinde başarıları "Herkes Türk mucizesi silahları istiyor" sözleriyle vurgulandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Türk SİHA'larının başarısı İsviçre basınında! Övgü dolu sözler: Herkes Türk mucizesi silahları istiyor

Türk yapımı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) dünyanın yakın takibinde. televizyonu SRF'de yayınlanan haberde SİHA'ların başarılarından övgüyle bahsedildi. Haberde "Hedeflerini tam isabetle vuruyor" ifadelerine yer verildi. TRT Haber2in haberine göre; Son olarak Birliği ve NATO üyesi 'ya yapılan ihraçla adından söz ettiren Türk SİHA'ları, Avrupa'nın gündeminde yer almaya devam ediyor.

İsviçre Televizyonu'nda yer alan bir haberde, Türk SİHA'larına dikkat çekildi.

"HEDEFLERİNİ TAM İSABETLE VURUYOR"
"Efektif ve hedeflerini tam isabetle vuruyor" sözleriyle başlayan haberde, Polonya'ya satışı yapılan 24 adet SİHA'dan bahsedildi. 'nin modern askeri teknolojisiyle dünyanın en büyük İHA/SİHA güçlerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediği vurgulandı.

BÖLGEDE ETKİN GÜÇ
Baykar Teknik Müdürü ve ekibinin başarılarına da haberde yer verildi. Haberde, Türk SİHA'larının , ve 'daki başarılarına atıf yapıldı.

"Batılı ülkeler, Türklerin neredeyse bir ambargo altında ve dışarıdan yardım almadan kendi insansız hava aracı programını nasıl kurmayı başardıklarını heyecanla izliyor" sözlerine yer verildi.

ve ülkeleri dahil olmak üzere pek çok devletin, "Türk mucizesi silahları istediğine" dikkat çekildi.

TÜRK SİHA'LARI DÜNYADA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği SİHA'lar, özellikle 'a ihraç edildikten sonra büyük başarılar elde etti. Azerbaycan ordusunun, yıllardır Ermenistan işgali altında olan Karabağ'ı geri almasında Bayraktar TB2 SİHA'lar önemli bir rol oynadı.

Azerbaycan askeri kaynaklarına göre, Bayraktar TB2 yüzlerce Ermenistan askeri aracını ve hedefini başarıyla imha etti.

Sahadaki bu başarı, dünyada gözlerin Türk SİHA'larına çevrilmesine neden oldu. ve 'ya ihraç edilen yerli ve milli ürünler, Azerbaycan'ın ardından 'a da ihraç edildi.

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