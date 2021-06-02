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Son dakika: İran'ın en büyük savaş gemisi battı! İlk görüntüler yayınlandı

Sık sık 'nde ABD ile savaşın eşiğine gelen , en büyük savaş gemisini bu sabah itibariyle kaybetti. Uluslararası haber ajansları ise gece yarısı takipçilerine duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: İran'ın en büyük savaş gemisi battı! İlk görüntüler yayınlandı

Sık sık 'nde ABD ile savaşın eşiğine gelen , en büyük savaş gemisini bu sabah itibariyle kaybetti.

Dünya, sıcak haberi ilk olarak gece yarısı duydu.

Uluslararası haber ajansı , saat 01.42'de ait bir gemide Körfez'in ağzında yangın çıktığını ve mürettebatın tahliye edildiğini yerel medyayı kaynak göstererek duyurdu.

Basra Körfezi ile 'nin birleştiği noktada yer alan Hürmüzgan eyaletin açıklarında seyreden Hark adlı savaş gemisinden, Salı günü gündüz saatlerinde alevler yükseldi.

VİDEOLARI SOSYAL MEDYADA

açıklarında başlayan yangına ilişkin ilk haberi gece saatlerinde yarı resmi geçti. Bu sırada kıyıdan çekilen videolar sosyal medyaya düşmüştü bile.

Sosyal medyada dolaşan videolarda ayrıca savaş gemisi Hark'taki askerlerin can yelekleri giydirilerek tahliye edildiği ve karaya çıkarıldığı görülüyordu.

Çarşamba sabah saatlerine gelindiğinde ise, 20 saat süren çabaların olumsuz sonuç verdiğini belirtip tatbikat için bölgede bulunan Hark'ın battığını resmen doğruladı.

40 yıldır donanma envanterinde bulunan en büyük tonajlı gemi Hark'ı batıran yangının, neden başladığına dair henüz bir açıklama yapılmış değil.

Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı uydu görüntüleri, savaş gemisinin Cask Limanı'nın batısında yer aldığını ortaya koydu.

1977 yılında 'de imal edilen Hark, 1979 yılındaki devrimin ardından uzun müzakereler konu olmuş ve 1984 yılında İran donanmasının envanterine girmişti.

İran, Nisan ayında Saviz adlı geminin 'de bir limpet mayınıyla hedef alındığını açıklamıştı. Bu olaydan kısa süre önce de İsraillilerin kargo gemilerine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl İran'ın askeri tatbikatı inanılmaz bir hataya sahne olmuştu. Bir savaş gemisinin yanlışkla ateşlediği füze bir diğer gemiye isabet etmiş, 19 denizci yaşamını yitirmişti.

2018 yılında ise İran'ın kuzeyindeki 'nde bir donanma destroyeri batmış ve olay günlerce yerel medyanın gündeminden düşmemişti.

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