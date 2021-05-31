Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırı! 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.