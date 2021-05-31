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Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırı! 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Son dakika haberine göre; ülkesi 'nın eyaletinde silahlı kişilerin bir medreseye düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: Nijerya'da silahlı saldırı! 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin bölgesindeki Medresesine motosikletle gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Abiodun, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca medrese öğrencinin kaçırıldığını bildirdi. Kaçırılan öğrenci sayısının şu anda belli olmadığını aktaran Abiodun, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı. Abiodun, öğrencilerin zarar görmeden kurtarılacağını ifade ederek, halka sükunet çağrısında bulundu.

Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda 100'den fazla öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. 'nın , , ve gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 20 Nisan'da silahlı kişilerin eyaletindeki düzenlediği saldırıda 16 öğrenci kaçırmıştı. Nijerya okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

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