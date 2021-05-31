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Son dakika: 'Tarzan'ı canlandıran ünlü oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre; "Tarzan" film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan 'li oyuncu 'nın, 'de göle düşen uçakta olduğu ve beraberindeki 6 kişiyle birlikte yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Son dakika: 'Tarzan'ı canlandıran ünlü oyuncu Joe Lara uçak kazasında hayatını kaybetti

basınında yer alan haberlere göre eyaletine bağlı yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki 'ne düştü.

Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi 'nın da bulunduğunu belirtti.

, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı.

Birçok yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti.

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