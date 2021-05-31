Teröristler yüzden fazla öğrenciyi kaçırdı

Nijerya'da 28 bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve katı önlemlere rağmen terör saldırılarının önüne geçilemiyor. Bu kez bir medreseye saldırı düzenleyen silahlı gruplar okul önündeki kalabalığa otomatik silahlarla ateş açtı. Saldırıda bir sivili öldüren çete üyeleri 100'den fazla öğrenciyle beraber kayıplara karıştı.

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