31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Koronavirüs görülen ilk hasta tespit edildi

Son dakika haberine göre; Koronavirüsün laboratuvarda sızdığı iddialarının ardından virüsün ilk görüldüğü kişi için de çok konuşulacak bir iddia geldi. Araştırmacılar 'sıfır no'lu hasta' olarak tabir edilen kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Koronavirüs görülen ilk hasta tespit edildi

2019'un son günlerinde hayatımıza giren (COVID-19) son günlerde yeniden laboratuvar sızıntısı iddiaları ile gündemde.



Dünya genelinde 3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia daha geldi.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, koronavirüse yakalanan ilk kişi olabilecek bir aday belirlemeyi başardı.

Araştırmacılar 'sıfır no'lu hasta' olarak tabir edilen kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.Bu kişinin 61 yaşında bir kadın olduğu, ve hastalığın belirtilerini kasım ayında yani resmi vakalarda haftalar önce gösterdiği belirlendi.

şimdiye kadar 8 Aralık'ı 'en erken başlangıçlı vaka' tarihi olarak 'ne (DSÖ) bildirmişti.

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan veri bilimcisi şu ifadeleri kullandı;



'Resmi ilk davadan yaklaşık bir ay önce COVID-19 belirtileri gösteren bir şüpheli vakanın tam adını, yaşını ve adresini tespit edebildik.'

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