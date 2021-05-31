Koronavirüs görülen ilk hasta tespit edildi
Son dakika haberine göre; Koronavirüsün laboratuvarda sızdığı iddialarının ardından virüsün ilk görüldüğü kişi için de çok konuşulacak bir iddia geldi. Araştırmacılar 'sıfır no'lu hasta' olarak tabir edilen kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.
2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (COVID-19) son günlerde yeniden laboratuvar sızıntısı iddiaları ile gündemde.
Dünya genelinde 3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia daha geldi.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, koronavirüse yakalanan ilk kişi olabilecek bir aday belirlemeyi başardı.
Araştırmacılar 'sıfır no'lu hasta' olarak tabir edilen kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.Bu kişinin 61 yaşında Çinli bir kadın olduğu, ve hastalığın belirtilerini kasım ayında yani resmi vakalarda haftalar önce gösterdiği belirlendi.
Çin şimdiye kadar 8 Aralık'ı 'en erken başlangıçlı vaka' tarihi olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirmişti.
Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan veri bilimcisi Gilles Demaneuf şu ifadeleri kullandı;
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