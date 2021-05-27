Son dakika: Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'tan Türk ordusuna övgü: NATO'daki en büyük ikinci ordu
Son dakika haberine göre Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türk F-16'larının çok yakında Polonya'da görev yapmaya başlayacaklarını belirterek, Türk ordusunun modern teçhizatlarla donatılmış NATO'daki en büyük ikinci ordu olduğunu söyledi.
Programda, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın bu hafta başında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini de değerlendiren Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarının NATO kapsamında yürütülen Baltık Hava Polisliği görevi için çok yakında Polonya'nın Malbork kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını söyledi.
Polonya olarak desteğe ihtiyaç duyacakları anda kendileriyle dayanışma gösterecek müttefiklerle dayanışma içerisinde olduklarını söyleyen Blaszczak, "Ortak eğitim ve caydırıcılık konusunda Türkiye ile aramızda bir yakınlaşma var çünkü bizlerin işbirliği muhtemel saldırganı caydırmaya hizmet ediyor" dedi.
Türk F-16'larının da iki ülke arasındaki söz konusu dayanışma kapsamında Malbork'a geleceğini bildiren Blaszczak, "Biz NATO'da aktifiz ve altını çizmek gerekir ki Türk ordusu sayı bakımından NATO ittifakının 2'nci büyük ordusu ve bu ordu modern teçhizatlarla donatılmış bir ordu" şeklinde konuştu.
Polonyalı Bakan, iki ülke arasındaki işbirliğinin hem Polonya'nın hem Türkiye'nin hem de NATO'nun doğu kanadının güvenliğinin yararına olduğunu ifade etti.
Blaszczak, Malbork Hava üssünde konuşlanacak Türk F-16'larının sayısına ilişkin bilgi vermezken, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen görevin 2021 yılının Eylül ayına kadar sürmesi öngörülüyor.
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