Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı

Son dakika | Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği sınıfının en iyisi olan SİHA'lar dünyanın dilinde. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde belirleyici güç olan SİHA'lar Rus hava savunma sistemlerini de alt ederek savaşın seyrini değiştirmişti. Savaştaki başarısı tüm dünyanın dilinde olan SİHA'lar için Polonya devleti, 24 adet sipariş verdi. İmzaların atıldığı anlaşma, Polonya basınında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde "Sözleşmede Türk lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzelerinin yanı sıra eğitim cephanesi de yer alıyor. Anlaşma, sistem için 24 aylık garanti sağlıyor. Eğitim ve lojistik paketinin yanı sıra servis ve onarım imkanını sağlayan teknoloji transferini içeriyor." ifadeleri de yer aldı