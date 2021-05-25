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Haberler Galeri Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı

Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı

Son dakika | Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği sınıfının en iyisi olan SİHA'lar dünyanın dilinde. Özellikle Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde belirleyici güç olan SİHA'lar Rus hava savunma sistemlerini de alt ederek savaşın seyrini değiştirmişti. Savaştaki başarısı tüm dünyanın dilinde olan SİHA'lar için Polonya devleti, 24 adet sipariş verdi. İmzaların atıldığı anlaşma, Polonya basınında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde "Sözleşmede Türk lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzelerinin yanı sıra eğitim cephanesi de yer alıyor. Anlaşma, sistem için 24 aylık garanti sağlıyor. Eğitim ve lojistik paketinin yanı sıra servis ve onarım imkanını sağlayan teknoloji transferini içeriyor." ifadeleri de yer aldı

Giriş Tarihi: 25.05.2021 17:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 17:33
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Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı
Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye SİHA ihracı gerçekleştirecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün Bayraktar TB2 satışıyla ilgili düzenlenen imza töreninin ardından kameraların karşısına geçti.
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Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı

"TÜRKİYE İLE ORTAK HEDEFLERİMİZ VAR"
Erdoğan, "Bu alandaki iş birliğimizin, önümüzdeki dönemde artarak süreceğine inanıyorum." ifadesini kullanırken, Polonya basını SİHA anlaşmasını aktardı.

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Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı
TVN24 haber kanalı, iki isim arasındaki görüşmeyi, "Erdoğan ile görüştükten sonra Duda: NATO üyeleri olarak Türkiye ile ortak hedeflerimiz var" başlığıyla duyurdu.
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Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı

"SİHA SÖZLEŞMESİNDEN MEMNUNUZ"
Haberde, Duda'nın Türk insansız hava araçları sözleşmesi de dahil olmak üzere yapılan sözleşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.

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Son dakika | SİHA'lar Polonya basınında! İşte dikkat çeken füze detayı
Anlaşmanın 24 adet SİHA tedariğini içerdiği, bu araçların sadece keşif ekipmanı taşımakla kalmadığı, aynı zamanda tanksavar füzeleri ile de donatılabildiğine dikkat çekildi. 24 adet SİHA'nın ilk teslimatının gelecek yıl yapılacağı kaydedildi.