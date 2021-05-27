Macron lekeli tarihlerindeki soykırımları kabul etti! Macron'dan flaş itiraf

Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Paris yönetimi, 23 Haziran 1994'de sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı.

Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı. Ayrıca, Paris'in Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği 'diplomatik telgraf' ortaya çıkmıştı.