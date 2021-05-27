Son dakika: İngiltere'yi sarsan COVID-19 iddiası: Binlerce kişi gereksiz yere öldü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski başdanışmanı Dominic Cummings'in, hükümetin Covid-19 salgınına yönelik "yanlış yaklaşımı" nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ile ilgili iddiaları reddetti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ | İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski başdanışmanı Dominic Cummings'in, hükümetin korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik "yanlış yaklaşımı" nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere hayatını kaybettiği ve Johnson'ın "göreve uygun olmadığı" iddialarını yanıtladı.
Johnson bugün yaptığı açıklamada, Cummings'in iddialarının "gerçeğe dayanmadığını" söyleyerek, söz konusu iddiaları reddetti.
Johnson, hükümetin Covid-19 ile mücadelede ve kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yol haritasına yönelik kararların "inanılmaz derecede zor alınan kararlar" olduğunu söyledi. Johnson aynı zamanda, insanların kısıtlamalar boyunca ekonomik ve sosyal açıdan zor günler geçirdiğini söyleyerek, pandemi dönemi politikalarının bu doğrultuda ayarlandığını sözlerine ekledi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz yıl Kasım ayında korona virüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle başdanışmanlık görevinden ayrılan Dominic Cummings, İngiltere Parlamentosu'nda yürütülen ve hükümetin Covid salgını sırasında izlediği politikaların incelendiği soruşturmada dün söz almıştı.
Yaklaşık 7 saat süren oturumda Cummings, hükümetin salgına yönelik "yanlış yaklaşımı" nedeniyle binlerce kişinin gereksiz yere öldüğünü ve Johnson'ın "göreve uygun olmadığını" öne sürmüştü.
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