Son dakika: İngiltere'yi sarsan COVID-19 iddiası: Binlerce kişi gereksiz yere öldü

Johnson bugün yaptığı açıklamada, Cummings'in iddialarının "gerçeğe dayanmadığını" söyleyerek, söz konusu iddiaları reddetti.

Johnson, hükümetin Covid-19 ile mücadelede ve kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yol haritasına yönelik kararların "inanılmaz derecede zor alınan kararlar" olduğunu söyledi. Johnson aynı zamanda, insanların kısıtlamalar boyunca ekonomik ve sosyal açıdan zor günler geçirdiğini söyleyerek, pandemi dönemi politikalarının bu doğrultuda ayarlandığını sözlerine ekledi.