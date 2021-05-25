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İngiliz bilim insanları Covid-19'da yeni tehlikeyi duyurdu: Üçlü mutasyon

'de bilim adamları, bölgesinde 49 kişiyi enfekte ettiği belirtilen yeni bir türü "üçlü mutasyonu" araştırdıklarını bildirdi. İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan açıklamada, “AV.1” olarak adlandırılan yeni türün yakından izlediği belirtildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları habermizde...

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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İngiliz bilim insanları Covid-19'da yeni tehlikeyi duyurdu: Üçlü mutasyon

SON DAKİKA HABERİ |Sağlık yetkilileri, şu anda AV.1 türünün şiddetli bir hastalığa neden olma veya Covid-19 aşılarını daha az etkili hale getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını aktardı.

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Halk Sağlığı, yeni üçlü mutasyonun şu anda "araştırılan bir tür" olarak nitelendirildiğini ancak araştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğu tespit edilirse, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

"ÜÇLÜ MUTASYON" NEDİR?

Korona virüsün diğer türlerinde görülen üç önemli mutasyonu taşıdığı için "üçlü mutasyon" olarak adlandırılan yeni türün (E484K) ve , (N439K) ve (P681H) 'de görülen türlerinin özelliklerini taşıdığı belirtildi.

Üçlü mutasyonun nereden geldiği henüz tespit edilmedi.

Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, "üçlü mutasyon kombinasyonunun" ilk kez birkaç hafta önce keşfedilmesinden bu yana araştırıldığını belirterek, "Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAPALI ALANLARDA MASKE TAKIN"

Sheffield'ın Halk Sağlığı Müdürü Greg Fell, ve NHS'nin Test ve Takip uygulamasının yetkilileri ile beraber çalıştığını belirtti. Fell, halkın paniğe kapılmamasını tembih ederek, "Yönergeleri izleyin, ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam edin ve kapalı alanlarda maske takın" dedi.

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