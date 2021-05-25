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Koronavirüs testine dair tüm bildiklerinizi unutun! Singapur'da üflemeli koronavirüs testi üretildi

Ulusal Üniversitesi, Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edilebilecek üflemeli teste kullanım onaya verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada testin yüzde 95 oranında doğru sonuç verdiği ifade edilirken, testin nasıl uygulanacağına yönelik de bilgiler verildi. İşte detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Koronavirüs testine dair tüm bildiklerinizi unutun! Singapur'da üflemeli koronavirüs testi üretildi

Ulusal Üniversitesi, Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edilebilecek şekilde geliştirilen üflemeli teste kullanım onayı verildiğini duyurdu.

Singapur'da adlı şirket, yüzde 95 oranında netlik sağlayan ve Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edebilen "üflemeli" Covid-19 tanı kiti geliştirdi. 'nden yapılan açıklamada, nefes testinin ülkede kullanımının onaylandığı duyuruldu. Testin, ülkedeki ilk nefes analiz sistemi olduğunun altı çizildi. Üflemeli Covid-19 testi, alkol tespitindeki üflemeli test gibi çalışıyor. Kişi test kitinin bir bölümüne üflüyor ve alınan örnek sonucu Covid-19 pozitif olup olmadığı kontrol ediliyor.

Söz konusu sistem, Haziran 2020'den Nisan 2021'e kadar 3 farklı noktada klinik denemelere tabi tutuldu. Singapur'daki denemeler ve Changi Havaalanında, 3. deneme 'de toplam 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilirken, testin yüzde 95 oranında netlik sağladığı tespit edildi.

Üflemeli testin, Singapur ve arasındaki Tuas Kontrol Noktasına gelen yolcuları test etmek için kullanacağı belirtildi. Pozitif sonuç verenlere sürüntü testi yapılacağı, böylece test sonucunun doğrulanacağı kaydedildi.

Şu ana kadar toplam 61 bin 890 korona virüs vakasının tespit edildiği Singapur'da 32 kişi de hayatını kaybetti.

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