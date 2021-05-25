Koronavirüs testine dair tüm bildiklerinizi unutun! Singapur'da üflemeli koronavirüs testi üretildi

Singapur'da Breathonix adlı şirket, yüzde 95 oranında netlik sağlayan ve Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edebilen "üflemeli" Covid-19 tanı kiti geliştirdi. Singapur Ulusal Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, nefes testinin ülkede kullanımının onaylandığı duyuruldu. Testin, ülkedeki ilk nefes analiz sistemi olduğunun altı çizildi. Üflemeli Covid-19 testi, alkol tespitindeki üflemeli test gibi çalışıyor. Kişi test kitinin bir bölümüne üflüyor ve alınan örnek sonucu Covid-19 pozitif olup olmadığı kontrol ediliyor.