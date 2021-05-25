Koronavirüs testine dair tüm bildiklerinizi unutun! Singapur'da üflemeli koronavirüs testi üretildi
Singapur Ulusal Üniversitesi, Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edilebilecek üflemeli teste kullanım onaya verdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada testin yüzde 95 oranında doğru sonuç verdiği ifade edilirken, testin nasıl uygulanacağına yönelik de bilgiler verildi. İşte detaylar...
Singapur Ulusal Üniversitesi, Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edilebilecek şekilde geliştirilen üflemeli teste kullanım onayı verildiğini duyurdu.
Singapur'da Breathonix adlı şirket, yüzde 95 oranında netlik sağlayan ve Covid-19'u 1 dakika içinde tespit edebilen "üflemeli" Covid-19 tanı kiti geliştirdi. Singapur Ulusal Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, nefes testinin ülkede kullanımının onaylandığı duyuruldu. Testin, ülkedeki ilk nefes analiz sistemi olduğunun altı çizildi. Üflemeli Covid-19 testi, alkol tespitindeki üflemeli test gibi çalışıyor. Kişi test kitinin bir bölümüne üflüyor ve alınan örnek sonucu Covid-19 pozitif olup olmadığı kontrol ediliyor.
Söz konusu sistem, Haziran 2020'den Nisan 2021'e kadar 3 farklı noktada klinik denemelere tabi tutuldu. Singapur'daki denemeler Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi ve Changi Havaalanında, 3. deneme Dubai'de toplam 180 kişinin katılımıyla gerçekleştirilirken, testin yüzde 95 oranında netlik sağladığı tespit edildi.
Üflemeli testin, Singapur ve Malezya arasındaki Tuas Kontrol Noktasına gelen yolcuları test etmek için kullanacağı belirtildi. Pozitif sonuç verenlere sürüntü testi yapılacağı, böylece test sonucunun doğrulanacağı kaydedildi.
Şu ana kadar toplam 61 bin 890 korona virüs vakasının tespit edildiği Singapur'da 32 kişi de hayatını kaybetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...
- Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...
- LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...
- ALES/2 ne zaman? 2021 ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi...
- Spor malzemelerinde indirim kampanyası! ŞOK 26 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Fitness ve pilates...
- ALES sonuçları heyecanla bekleniyordu! ÖSYM duyurdu! 2021 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı
- EDHO'da Hızır kolları sıvadı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 196. bölümünde düşmanı yok etme planı!
- İktidar savaşı başlıyor! Harzemşah Sarayı karışacak! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 2. bölüm fragmanı heyecan yarattı
- Bozkır Arslanı Celaleddin nerede çekiliyor? ATV Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi hangi devleti anlatıyor, konusu nedir?
- ATA AÖF final sınavı giriş ekranı: 2021 ATA AÖF online final sınavı ne zaman bitiyor? İşte sınav tarihleri...
- Açıklanıyor... 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Kafelerde oturmak serbest olacak mı? Normalleşme sürecinde...
- 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!