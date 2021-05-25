Macron'un yeni hedefi Belarus! Minsk'e indirilen uçakla ilgili flaş sözler
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus yönetiminin bomba ihbarı gerekçesiyle hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent Minsk'e indirmesine ilişkin uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.
Belarus yönetiminin, söz konusu uçağı başkent Minsk'e indirmesini kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak niteleyen Macron, buna ilişkin uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.
Emmanuel Macron, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin, Belarus'un hava sahasını kullanmayacağını söyledi.
Uçakta bulunan ve gözaltına alınan muhalif gazeteci Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Sofia Sapega'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Macron, Rusya ile ilişkilerin yeniden yapılandırılması gerektiğini aktardı.
Sadece provokasyonlara cevap vermekle yetinilmemesini isteyen Macron, Rusya konusunda kısa, orta ve uzun vadede bir stratejinin belirlenmesinin gereğine işaret etti.
MACRON, MALİ'DE GEÇİŞ KONSEYİ BAŞKANI VE BAŞBAKAN'IN GÖZALTINA ALINMASINI KINADI
Gazze'de sağlanan ateşkesin devam etmesi gerektiğini belirten Macron, bu ateşkesin Gazze halkına insani yardımın ulaşmasını sağlayacağını kaydetti.
Macron, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan Moctar Ouane ile diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını kınadı.
Bunun sorumlularına karşı gelecek saatlerde yaptırım uygulamaya hazır olduklarını aktaran Macron, ayrıca, gelişmekte olan ve yoksul ülkelere 30 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe edeceklerini dile getirdi.
Macron, bir gazetecinin Rusya ve Belarus'a karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğuna yönelik sorusuna, "Rusya ve Belarus konusunda söyledikleriniz doğru. Bugün yaptırım politikalarının sınırındayız. Arka tarafta yaptıklarımızı söylemek kolay değil. Söylersek silahlı çatışma başlatırız. İlişkileri tamamen keseriz. Bunu daha önce yaptık. Daha ileriye gideceğiz ama nereye? Belirli konularda Rusya'ya karşı uygulanan kademeli yaptırım politikası artık etkili politika değil." yanıtını verdi.
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