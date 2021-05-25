25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Macron'un yeni hedefi Belarus! Minsk'e indirilen uçakla ilgili flaş sözler

Macron'un yeni hedefi Belarus! Minsk'e indirilen uçakla ilgili flaş sözler

Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı , yönetiminin bomba ihbarı gerekçesiyle hava sahasından geçen bir yolcu uçağını başkent 'e indirmesine ilişkin uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Macron'un yeni hedefi Belarus! Minsk'e indirilen uçakla ilgili flaş sözler
Macron, 'de düzenlenen Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

yönetiminin, söz konusu uçağı başkent 'e indirmesini kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı bir eylem olarak niteleyen Macron, buna ilişkin uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

, Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin, Belarus'un hava sahasını kullanmayacağını söyledi.

Uçakta bulunan ve gözaltına alınan muhalif gazeteci ve kız arkadaşı 'nın derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydeden Macron, ile ilişkilerin yeniden yapılandırılması gerektiğini aktardı.

Sadece provokasyonlara cevap vermekle yetinilmemesini isteyen Macron, Rusya konusunda kısa, orta ve uzun vadede bir stratejinin belirlenmesinin gereğine işaret etti.

MACRON, MALİ'DE GEÇİŞ KONSEYİ BAŞKANI VE BAŞBAKAN'IN GÖZALTINA ALINMASINI KINADI

'de sağlanan ateşkesin devam etmesi gerektiğini belirten Macron, bu ateşkesin Gazze halkına insani yardımın ulaşmasını sağlayacağını kaydetti.

Macron, Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı Bah N'Daw ve Başbakan ile diğer bazı yetkililerin gözaltına alınmasını kınadı.

Bunun sorumlularına karşı gelecek saatlerde yaptırım uygulamaya hazır olduklarını aktaran Macron, ayrıca, gelişmekte olan ve yoksul ülkelere 30 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe edeceklerini dile getirdi.

Macron, bir gazetecinin Rusya ve Belarus'a karşı alınan önlemlerin yetersiz olduğuna yönelik sorusuna, "Rusya ve Belarus konusunda söyledikleriniz doğru. Bugün yaptırım politikalarının sınırındayız. Arka tarafta yaptıklarımızı söylemek kolay değil. Söylersek silahlı çatışma başlatırız. İlişkileri tamamen keseriz. Bunu daha önce yaptık. Daha ileriye gideceğiz ama nereye? Belirli konularda Rusya'ya karşı uygulanan kademeli yaptırım politikası artık etkili politika değil." yanıtını verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA