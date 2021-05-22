İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı
Gazze'yi bombalayan İsrailli savaş uçağı pilotu, İsrail ordusunun Gazze'den gelen roketleri engelleyememesinin ardından yaşadıkları hayal kırıklığı karşısında rahatlamak için çok katlı yüksek binaları hedef aldıklarını söyledi. İsrailli pilot, “Gazze'deki çok katlı binaları bombalamak, Filistinli direniş gruplarının bizi sürekli olarak tekmeleme başarısı ile bu yönde yaşadığımız hayal kırıklığı karşısında bir nefes alma ve rahatlama yolu olmuştu.” ifadelerini kullandı.
Gazze'yi bombalayan İsrailli savaş uçağı pilotu, İsrail ordusunun Gazze'den gelen roketleri engelleyememesinin ardından yaşadıkları hayal kırıklığı karşısında rahatlamak için çok katlı yüksek binaları hedef aldıklarını söyledi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Gazze Şeridi'nde medya kuruluşlarının ofislerinin de bulunduğu 9 çok katlı binayı bombalayan İsrailli pilotlarla röportaj yaptı.
Pilotların yalnız isimlerinin baş harflerinin verildiği röportajda İsrailli pilot "D" kendisi ve diğer pilot arkadaşlarının yaptıkları bombardımanın hafife alınmaması gerektiğini, Gazze'ye tonlarca cephane ile ateş açtıklarını dile getirdi.
İsrailli pilot, arkadaşlarının paylaştığı duygulardan bahsederken şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'deki çok katlı binaları bombalamak, Filistinli direniş gruplarının bizi sürekli olarak tekmeleme başarısı ile bu yönde yaşadığımız hayal kırıklığı karşısında bir nefes alma ve rahatlama yolu olmuştu."
Filistinli direniş gruplarının liderlerine dokunamadıklarını itiraf eden İsrailli pilot "D", "Gazze'den gelen roket atışlarını engellemekte başarısız olduk, terör örgütlerinin liderlerine dokunamadık bunun için çok katlı binaları vurduk." dedi.
Uzmanlar, İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin, Filistinli direnişçilerin füzelerinin yalnızca yüzde 25'ine karşı koyabildiğini, bunun da İsrail hanesine yazılan ayrı bir başarısızlık olduğunu belirtmişti.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün devam eden bombardımanda, içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin bulunduğu "Cela" adlı yüksek katlı bina dahil 9 çok katlı binayı bombalayarak yerle bir etmişti.
Gazze'deki İskan ve Bayındırlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında tamamen yıkılan konut sayısının 1800'e ulaştığını, 16 bin 800 konutun ise kısmen hasar gördüğünü açıklamıştı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti.
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