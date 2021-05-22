İsrailli pilottan "Gazze'den gelen roketleri durduramadığımız için çok katlı binaları vurduk" itirafı

İsrailli pilot, arkadaşlarının paylaştığı duygulardan bahsederken şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki çok katlı binaları bombalamak, Filistinli direniş gruplarının bizi sürekli olarak tekmeleme başarısı ile bu yönde yaşadığımız hayal kırıklığı karşısında bir nefes alma ve rahatlama yolu olmuştu."