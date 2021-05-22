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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü haftalık koronavirüs verilerini paylaştı! Türkiye "azalan trend" listesinde yer aldı

Son dakika haberine göre  (), açıkladığı yeni grafik kapsamında 'yi koronavirüs ile ilgili vaka ve can kaybı trendinde "azalan" listesine aldı. 61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içinde vaka sayısındaki yüzde 61.6'lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü haftalık koronavirüs verilerini paylaştı! Türkiye azalan trend listesinde yer aldı

(), açıkladığı yeni grafik kapsamında 'yi koronavirüs ile ilgili vaka ve can kaybı trendinde "azalan" listesine aldı.



14 gün içinde vaka sayısının yüzde 61.6 azaldığı açıklanan grafikte Türkiye, 61 ülke ve bölgenin yer aldığı listede 6'ncı sırada yer alırken dışındaki bütün üyesi ülkeleri geride bıraktı.



Avrupa kıtasında seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılırken kıtadaki birçok ülkede vaka ve can kaybı sayısı her geçen gün azalıyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık 520 bin yeni koronavirüs vakasının görüldüğü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü haftalık raporunu yayınladı.

GEÇEN HAFTA DÜŞÜŞ YÜZDE 28
verilerine göre ortalama olarak Avrupa kıtasında vaka sayıları yüzde 21 düşerken, Türkiye'deki vaka sayıları ise geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı.




DSÖ de vaka sayılarını ve eğilimleri inceleyerek derlediği raporunda, Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili "azalan trend" listesine aldı.



61 ülke ve bölgenin derlendiği grafikte Türkiye son 14 gün içinde vaka sayısındaki yüzde 61.6'lık düşüşle kendi nüfusuna yakın bütün ülkeleri geride bıraktı.

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