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Çin'de kırmızı ışıkta durmayan araç yayaların arasına daldı: 4 ölü

Dalian kentinde kırmızı ışıkta durmayan bir otomobil sürücüsü karşıdan karşıya geçen yayaların arasına daldı. Yaşanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.05.2021 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021
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Çin'de kırmızı ışıkta durmayan araç yayaların arasına daldı: 4 ölü

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian kentinde bir araç sürücüsü trafikte dehşet saçtı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki siyah renkli bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışığa rağmen yüksek hızla yaya geçidine yaklaştığı ve hızını düşürmeden yayaların arasına daldığı görülüyor.

HIZLA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle yayalardan bazılarının havaya savurduğu, sürücünün yine hızla olay yerinden kaçtığı kameraya yansıyor.

Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, 31 yaşında olduğu tespit edilen otomobil sürücüsünün bir kamyona çarparak durduğu belirtildi.

Kayıplara karışan sürücünün polis tarafından yakalandığı, olayın nedenine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Olay yerinden ekranlara yansıyan bir görüntü

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