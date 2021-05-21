İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da cemaate ses bombalarıyla saldırdı
Son dakika haberine göre... 10 Mayıs’ta saldırılarını şiddetlendiren ve 232 masum sivilin canını alan terör devleri İsrail ateşkesi ihlal etti. İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.
Son dakika haberine göre... Günlerdir Filistinlilere saldıran ve 232 kişinin ölümüne neden olan İsrail, dün gece yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etti. İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.
Öte yandan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve Hamas ile varılan ateşkesle sona eren saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 243'e ulaştı.
ATEŞKESE BİR SAAT KALA DA SALDIRMIŞTI
İsrail savaş uçakları ateşkese bir saat kala Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenlemeye devam etmişti. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de saldırılara karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket attıklarını açıklamıştı.
Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.
ATEŞKES YAPILDI
Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında varılan ateşkes sonrası 02:00'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonlandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye düzenlediği 11 günlük saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 243'e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 66'sının çocuk, 39'unun kadın olduğu, yaralı sayısının da 1910'a ulaştığı ifade edildi.
ATEŞKES ANLAŞMASI TÜRKİYE'Yİ MEMNUN ETMEDİ
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kararı Türkiye'yi ise memnun etmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.
Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.
"İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ SUÇLARDAN HESAP VERMESİ GEREKLİDİR"
Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır. Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir.
Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir." denildi
Öte yandan bölgedeki yerel kaynaklar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yıkılan evin enkazından bir çocuğun cansız bedenin çıkarıldığını aktardı.
NELER OLDU?
İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.ABD yönetiminden gelen baskıların ardından İsrail tarafı geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmıştı.
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