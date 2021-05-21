İsrail polisi Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’da cemaate ses bombalarıyla saldırdı

ATEŞKES ANLAŞMASI TÜRKİYE'Yİ MEMNUN ETMEDİ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kararı Türkiye'yi ise memnun etmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz.

Tabiatıyla aslolan, sadece ateşkesin sağlanması değil, soruna iki devlet temelinde bir çözüm bulunmasıdır. Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz.